Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsamer Kontrolleinsatz der Sicherheitspartner in Hamm

Hamm (ots)

Gemeinsam und konsequent führen die Polizei Hamm und ihre Sicherheitspartner regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch, um für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Hamm zu sorgen.

Personen- und Objektkontrollen, die Erkenntnisgewinnung möglicher Aufenthalts- und Rückzugsorte von Straftätern und die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität standen im Fokus eines behördenübergreifenden Einsatzes am Freitag, 14. Juli.

Ab 17 Uhr überprüften uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Polizei insgesamt 74 Personen im Bereich des Westentors und des Bahnhofsviertels, am Szenetreff im Nordringpark sowie an verschiedenen Örtlichkeiten in Bockum-Hövel.

Gegen jeweils eine Person am Westentor und im Nordringpark lagen Haftbefehle vor. Die beiden Männer konnten die offenen Geldstrafen bezahlen, um ihre Festnahme abzuwenden.

Im Bahnhofsviertel warf ein 30-Jähriger beim Erblicken der Polizisten Betäubungsmittel unter ein Auto und flüchtete. Er konnte auf dem Schwarzen Weg, Ecke Feidikstraße gestellt werden. Bei der Überprüfung eines 23-jährigen Mannes konnten am Platz der Deutschen Einheit ebenfalls Drogen aufgefunden werden. Beide Männer erwarten nun Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Anschließend führten die Einsatzkräfte des Ordnungsamtes der Stadt Hamm, des Zolls und des Finanzamtes Hamm gemeinsam mit der Polizei ganzheitliche Objekt- und Personenkontrollen durch. Ab 20 Uhr suchten die Einsatzteams Kioske und Gaststätten im Hammer Westen sowie in den Bezirken Herringen, Bockum-Hövel und Mitte auf und kontrollierten sieben Objekte und 34 Personen.

Das Ordnungsamt stellte bei der Überprüfung von zwei Kioskbetrieben an der Viktoriastraße insgesamt mehrere hundert Getränkeflaschen ohne Pfandetikett sicher. In einer Gaststätte, ebenfalls an der Viktoriastraße, musste der Küchenbetrieb aufgrund von Hygienemängeln untersagt werden. Weitere Mängel und Verstöße führten insgesamt zu der Einleitung von über einem Dutzend Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auch nach der Kontrolle von Kiosken an der Straße Zum Torksfeld und am Vorsterhauser Weg müssen die Betreiber mit Bußgeldern aufgrund diverser Verstöße rechnen.

In einer Gaststätte an der Feidikstraße stellten die Einsatzkräfte von Stadt und Zoll Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz und Arbeitsstättengesetz fest. Auch Brandschutzbestimmungen wurden nicht eingehalten.

Zwei illegale Glücksspielgeräte konnten in einer Gaststätte an der Marinestraße sichergestellt werden. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Beamte des Finanzamtes überprüften die Einhaltung der ordnungsgemäßen Aufzeichnung und Buchung von Kasseneinnahmen und werden im Nachgang weitere Ermittlungen durchführen.

Die Einsatzmaßnahmen waren gegen 1 Uhr beendet. Weitere Kontrolleinsätze der Sicherheitspartner mit unterschiedlichen Schwerpunkten werden folgen. (hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell