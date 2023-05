Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 8-jähriges Mädchen bei Verkehrsunfall mit flüchtigem Bagger leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Leicht verletzt wurde ein 8-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostwennemarstraße/Alter Uentroper Weg am Donnerstag, 11. Mai. Gegen 13.45 Uhr befuhr ein unbekannter Baggerfahrer den Alten Uentroper Weg in westlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte an der Kreuzung Ostwennemarstraße, nach rechts auf die Ostwennemarstraße abzubiegen. Der Bagger kollidierte dabei mit dem 8-jährigen Mädchen, welches die nördliche Fußgängerfurt in westlicher Richtung überquerte. Der Baggerfahrer setzte seine Fahrt auf der Ostwennemarstraße in nördlicher Richtung weiter fort, ohne sich um das Mädchen zu kümmern. Das Mädchen wurde von einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo es nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der flüchtige Bagger ist gelb, hat vorne einen Greifarm und hinten eine Schaufel. Der Fahrer ist ungefähr 40 bis 50 Jahre alt und hat lichtes Haar. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell