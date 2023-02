Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannter Dieb trägt Machete auf dem Rücken und klaut Campingbedarf

Hamm-Mitte (ots)

Ein unbekannter Ladendieb bediente sich am Mittwoch, 22. Februar, gegen 13.15 Uhr, in einem Geschäft für Camping- und Wanderbedarf in der Ritterstraße - hierbei trug er unter seiner Jacke eine Machete.

Nachdem er das Geschäft betrat teilte der Unbekannte einer Mitarbeiterin mit, dass sie sich nicht wundern solle, da er zuvor in einem Waffenladen eine Machete gekauft habe und die nun unter seiner Jacke auf dem Rücken tragen würde.

Was er später jedoch vergaß: Die von ihm eingesteckte Ware zu bezahlen.

Der unbekannte bediente sich im Laden und entwendete Campingbedarf - unter anderem Handschuhe, Besteck sowie eine Bauchtasche.

Nachdem er das Geschäft verließ, entfernte sich der Mann in Richtung Nordring-Parkanlage.

Durch die Mitarbeiterin kann der Mann wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, hat eine dickliche Statur und kurze dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine Brille, eine khakifarbene Jacke und eine dunkelblaue Jeans. Auf seinem Rücken, unter der Jacke, konnte ein länglicher Gegenstand wahrgenommen werden. Zudem soll der Mann nach Alkohol gerochen haben und auffällig vorsichtig gegangen sein.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder über die E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell