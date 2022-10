POL-HAM: Zweimal über Rot gefahren und 24 Tonnen Kupferdraht ohne Sicherung geladen

Hamm-Mitte (ots) - Ein geparkter Chevrolet wurde in der Zeit von Donnerstag, 6. Oktober, 18 Uhr bis Freitag, 7. Oktober, 7 Uhr, auf der Kamener Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der flüchtige Fahrer verursachte Dellen und Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite des geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der 02381 916-0 oder unter ...

