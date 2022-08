Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrzeugführer flüchtet vor der Polizei

Hamm - Mitte (ots)

Am Sonntag, 28. August 2022, gegen 02.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Hamm in der Innenstadt auf der Sternstraße ein Pkw BMW auf, der im Bereich des Richard-Matthaei-Platz angehalten und kontrolliert werden sollte. Hier missachtete der 18-jährige Fahrzeugführer aus Hamm die Anhaltezeichen der Polizei, überholte den Streifenwagen und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Hafenstraße fort. An der Kreuzung Hafenstraße / Radbodstraße missachtete der BMW-Fahrer die Rotlicht zeigende Ampel und bog nach rechts in die Radbodstraße ein. Auch hier beschleunigte der 18-Jährige sein Fahrzeug erheblich. Er fuhr über die Radbodstraße, Römerstraße und den Bockumer Weg. Im Bereich der Stettiner Straße konnte das Fahrzeug dann angehalten und der Fahrzeugführer vorläufig festgenommen werden. In der Polizeiwache wurde dann festgestellt, dass der 18-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug, ein BMW der 5er Reihe, unbefugt geführt hat. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Strafverfahren unter anderem wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. (ab)

