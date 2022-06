POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte brachen am Montag, 6. Juni, in er Zeit zwischen 3 Uhr und 5 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Ostenallee ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten sämtliche Räume. Es wurden mehrere Schmuckgegenstände, Bargeld sowie Spirituosen entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse ...

mehr