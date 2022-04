POL-HAM: BMW Fahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Falsche Dachdecker täuschten und beklauten am Donnerstag, 7. April, eine 87-Jährige in ihrem Haus auf der Werler Straße. Zwischen 10 und 11 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer an der Haustür des Einfamilienhauses der Seniorin und gaben an notwendige Arbeiten am Dach durchführen zu wollen. Für das Beratungsgespräch begaben sich die beiden Männer in das Haus der 87-Jährigen. Nachdem die ...

