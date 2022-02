Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kubera auf Bezirksstreife im Hammer Westen

Hamm-Mitte (ots)

Nach den ersten beiden Bezirksstreifen in Uentrop und Bockum-Hövel war Polizeipräsident Thomas Kubera nun auch im Hammer Westen unterwegs.

Am Mittwoch, 23. Februar, traf er die zuständigen Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Jürgen Froese und Polizeihauptkommissar Ralf Schedel, in ihrem Büro an der Wilhelmstraße. Auch die Bezirksbürgermeisterin Stefanie Baranski war mit vor Ort.

"Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass die jeweiligen Bezirksbürgermeister und Bezirksbürgermeisterinnen und unsere Bezirksdienstbeamten gut und eng zusammenarbeiten. Denn nur dadurch kann eine erfolgreiche Sicherheitsarbeit gewährleistet werden. Und genau für diesen wichtigen Baustein ist ein regelmäßiger Austausch wichtig", so Thomas Kubera.

Nach einem gemeinsamen Gespräch ging es dann für Thomas Kubera und die Bezirksdienstbeamten auf Streife durch den Hammer Westen. Entlang der Wilhelmstraße führte sie der Weg zum Westausgang des Hauptbahnhofs sowie zur Brücke, die in den Hammer Norden führt. Anschließend machten der Behördenleiter und die Bezirksdienstbeamten auf dem Viktoriaplatz und im Friedrich-Ebert-Park Halt.

Eine weitere wichtige Station war auch das neue Stadtteilzentrum Hamm-Westen an der Wilhelmstraße. Denn hier wird nach der Fertigstellung des Gebäudes auch die neue Dienststelle der beiden Bezirksdienstbeamten entstehen.

Der Behördenleiter bedankte sich bei der Bezirksbürgermeisterin und den Bezirksdienstbeamten für den vertrauensvollen und interessanten Austausch.

Den Bezirk Mitte, dem der Hammer Westen offiziell angehört, lernte der Behördenleiter in Begleitung der dort zuständigen Bezirksdienstbeamten Timo Heitplässer und Dirk Verstegen bereits in den ersten Wochen nach seinem Amtsantritt kennen.

Die nächste Station für die Streife durch den Bezirk: Heessen.

Für die Bürgerinnen und Bürger: Ihre Bezirksdienstbeamten des Hammer Westens erreichen Sie unter 02381/876-

Jürgen Froese - 4025 Ralf Schedel - 4024 (hr)

