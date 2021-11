Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruchsversuch in Rhynern

Hamm-Rhynern (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus kam es am zwischen Samstag, 13. November und Donnerstag, 18. November, 10 Uhr, auf dem Heideweg in Hamm-Rhynern.

Die Einbrecher kletterten über einen Zaun in den Garten des Hauses und schoben die Jalousie hoch. Sie hinterließen mehrere Hebelmarken an einem Fenster, scheiterten jedoch bei dem Versuch ins Objekt zu kommen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell