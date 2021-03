Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 54-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Mittwochnachmittag (17. März) wurde ein 54-jähriger Volkswagenfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wittekindstraße / Am Lausbach / Janssenstraße schwer verletzt. Er hatte zuvor gegen 16.30 Uhr die Janssenstraße in Richtung stadtauswärts befahren, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit der 18-jährigen Fahrerin eines Chevrolets aus Werne kam. Diese war auf der Straße "Am Lausbach" in nördliche Richtung unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Wittekindstraße abzubiegen. Der "T-Roc"-Fahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12000 Euro geschätzt. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.(es)

