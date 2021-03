Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kelleraufbrüche in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

In der Zeit vom 15. März, 18 Uhr bis 16. März, 19 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Stiftstraße mehrere Kellerräume aufgebrochen. Unbekannte verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus und machten sich an den Kellertüren zu schaffen. Der oder die Täter entwendeten eine schwarze Westerngitarre in einer beigefarbenen Tasche. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

