Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Opfer eines Handtaschenraubes wurde ein 68-Jähriger am Samstag, 10. Oktober, auf der Friedrich-Ebert-Straße. Gegen 22.45 Uhr war er in Richtung Marinestraße unterwegs, als eine Person sich dem Senior von hinten näherte und ihm die Handtasche entriss. Er floh anschließend mit einem Roller in Richtung Oswaldstraße. Der Räuber ist ungefähr 1,50 - 1,60 Meter groß und zirka 25 Jahre alt. Er trug schwarze Kleidung und einen schwarzen Helm auf dem Kopf. Zeugen werden gebeten die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen oder eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu schreiben. (be)

