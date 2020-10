Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Eine Handtasche wurde einer 70-Jährigen am Samstag, 10. Oktober, gegen 22.12 Uhr, auf der Brüderstraße geraubt. Die Frau befand sich auf dem Gehweg, als eine Person mit einem weißen Helm auf dem Kopf tragend aus Richtung Nordring auf sie zu lief. Als der Räuber auf ihrer Höhe war, stieß er sie, so dass sie fiel. Dabei entriss er ihr die Handtasche und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter ist zirka 1,75 Meter groß, trug dunkle Kleidung und einen weißen Helm. Zeugen werden gebeten die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen oder eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu schreiben. (be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell