Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb landet hinter Gittern

Hamm-Mitte (ots)

Ein Haftbefehl lag gegen einen 37-Jährigen vor, der am Samstag, 1. August bei einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt an der Wilhelmstraße erwischt wurde. Gegen 19:30 Uhr beobachtete der Ladendetektiv den Mann dabei, wie er einen Rasierer und Kopfhörer entwendete. Die eingesetzten Beamten stellten dann fest, dass gegen den Mann bereits wegen Diebstahls ein Haftbefehl vorlag. Der 37-Jährige wurde in die JVA gebracht.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell