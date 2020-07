Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei bittet um Hinweise: Betrüger bestehlen 95-jährige Hammerin

Hamm-Herringen (ots)

"Tante, ich bin in Not und brauche Geld." - Mit dieser Betrugsmasche, dem Enkeltrick, haben Betrüger am Freitag, 10. Juli, einen fünfstelligen Geldbetrag erbeutet. Zwischen 10 und 12 Uhr rief eine Frau bei einer 95-jährigen Hammerin an und gab sich als deren Großnichte aus. Sie sei gerade bei einem Rechtsanwalt und wolle sich Geld leihen, um ein Geschäft abzuschließen. Zur Bestätigung sprach die Seniorin auch mit dem angeblichen Anwalt.

Man schicke jemanden zur Hammerin, um das Geld abzuholen. Das Hinzuziehen der erwachsenen Tochter des Opfers wurde abgelehnt. Stattdessen erschien ein zirka 20 bis 25 Jahre alter, schlanker Mann an der Haustür an der Barbarossastraße. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Telefongespräch weiter geführt. Der in weiß gekleidete Abholer nahm das Geld wortlos entgegen und verschwand.

Später wurde die 95-jährige Dame misstrauisch und kontaktierte ihre Tochter. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.

Rat der Polizei:

Betrüger nutzen oftmals Telefonbucheinträge für ihre Machenschaften. Sie suchen gezielt nach Vornamen, die auf ein höheres Lebensalter schließen lassen. Daher empfiehlt die Polizei: Prüfen Sie, ob ein Telefonbucheintrag wirklich noch notwendig ist und veranlassen Sie im Zweifel die Löschung des Eintrags. Sollten Sie einen Eintrag für zwingend notwendig erachten, rät die Polizei dort nicht auch die Adresse zu nennen. Auch Abkürzungen des Vornamens sind denkbar; bieten aber keinen verlässlichen Schutz. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertgegenstände. Überreichen Sie Wertgegenstände zudem nicht an fremde Personen. Rückversichern Sie sich über die Identität des Anrufers. Verständigen Sie im Betrugsfall die Polizei - auch dann, wenn Sie den Betrugsversuch rechtzeitig erkannt haben. (lt)

