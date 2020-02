Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 12-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Osten (ots)

Am Freitag, 28. Februar, gegen 7.50 Uhr, verletzte sich eine 12-jährige Hammer Schülerin bei einem Verkehrsunfall auf der Karl-Koßmann-Straße. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Ostwennemarstraße in südliche Richtung. In Höhe der Karl-Koßmann-Straße stieß er während des Abbiegens mit der Radfahrerin zusammen, die ebenfalls auf der Ostwennemarstraße, auf dem Radweg, unterwegs war. Das Mädchen wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von zirka 800 Euro. (be)

