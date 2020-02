Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoknacker festgenommen und Beute sichergestellt

Hamm-Mitte (ots)

Am Freitagnachmittag (21. Februar) konnte ein 42-jähriger Autoknacker auf der Adenaueralle in der Nähe des Gymnasiums Hammonense auf frischer Tat gestellt werden. Den entscheidenden Hinweis auf das verdächtige Verhalten des Mannes war gegen 14.30 Uhr von einem vorbeifahrenden Zeugen gegeben worden. Eingesetzten Polizeibeamten gelang es, den Langfinger unmittelbar nach Einschlagen der Seitenscheibe eines Fords anzutreffen und festzunehmen. Bei der Tatbeute handelt es sich um Tabak und Bargeld. Diese konnte bei dem Kriminellen aufgefunden und sichergestellt werden. Der derzeit obdachlose wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam eingeliefert.(es)

