Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Hamm - Heessen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Januar 2020, 20 Uhr und Sonntag, 19. Januar 2020, 12.15 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Mistelweg einzubrechen. Die Täter manipulierten erfolglos am Schloss der Hauseingangstür. Dieses hielt den Aufbruchsversuchen stand und die Täter scheiterten mit ihrem Vorhaben. Es entstand eine Sachschaden von 180 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

