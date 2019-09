Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte zerkratzen Opel

Hamm-Mitte (ots)

Kotflügel, Tür und Seitenteil eines Opels wurden bereits vergangene Woche in der Grünstraße zerkratzt. Die unbekannten Täter verursachten im Zeitraum zwischen Montag, 16. September (18 Uhr), und Dienstag, 17. September (14.30 Uhr), so einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (lt)

