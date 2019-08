Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Reihenhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Am Sonntag, den 18. August, zwischen 0 Uhr und 4 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern, in ein Reihenhaus auf der Straße "Op`de Wort" einzubrechen. Der Zugang erfolgte durch Aufhebeln der Terrassentür. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld und Zigaretten. Über die Höhe des Sachschadens können bisher keine Angaben gemacht werden. Wer den Einbruch beobachtet hat oder Angaben zur Tat oder zu den Tätern machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden. (es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell