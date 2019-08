Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb vorläufig festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge war der Grund, dass am Dienstag, 8. August, gegen 18.10 Uhr, ein Diebstahl in einem Baumarkt am Sachsenweg scheiterte. Ein 34-jähriger Mann deponierte im Außenbereich des Marktes drei Werkzeugkoffer im Gesamtwert von zirka 1000 Euro, um sie anschließend über einen Zaun zu werfen. Dieses Verhalten beobachtete ein Kunde und informierte umgehend einen Mitarbeiter. Gemeinsam konnten sie den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen.(hei)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell