Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendiebe festgenommen

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Zwei Ladendiebe (33,47) nahm die Polizei am Montag, 8. Juli nach einem Ladendiebstahl auf der Straße Am Dahlhof fest. Gegen 11.30 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv, wie sich die Männer Lebensmittel in die Kleidung steckten. Die alarmierten Beamten stellten dann noch weiteres Diebesgut im Fahrzeug der Männer fest und brachten beide ins Polizeigewahrsam.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell