Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ehepaar täuscht Unfallflucht vor

Hamm, Ahlen (ots)

Eine Unfallflucht versuchte ein Ehepaar aus Ahlen am 6. Juni vorzutäuschen. Ein 43-Jähriger verständigte gegen 17 Uhr die Polizei in Ahlen und gab an, Opfer einer Unfallflucht geworden zu sein. Angeblich habe ihm ein Auto im Kreuzungsbereich Lippestraße/ Zollstraße die Vorfahrt genommen. Dabei sei sein Dacia so beschädigt worden, dass er nicht mehr fahrbereit war und seine Frau ihn abschleppen musste. Schnell merkten die Beamten jedoch, dass hier etwas nicht stimmte. Die Unfallschäden stimmten nicht mit dem angegeben Unfallhergang überein. Zudem nahmen die Beamten beim Ehepaar Alkoholgeruch wahr. Ermittlungen in Hamm ergaben, dass der 43-jährige im Einmündungsbereich Siegenbeckstraße/Saalkampweg ein Verkehrszeichen umgefahren hatte. Anschließend versuchte er mit dem Fahrzeug zu flüchten. Aufgrund des Ölverlusts musste er den Wagen dann aber von seiner Frau abschleppen lassen. Die Feuerwehr streute die Ölspur ab. Der 43-Jährige, sowie seine 39-jährige Ehefrau mussten eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren, wegen Vortäuschen einer Straftat, Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16000 Euro.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell