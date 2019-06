Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Glück im Unglück

Hamm-Mitte (ots)

Einer 61-Jährigen wurde am Donnerstag, 6. Juni, gegen 13 Uhr, im Nordring die Handtasche entwendet. Sie hatte ihre Tasche kurz unbeaufsichtigt gelassen. Kurze Zeit später bemerkte sie den Diebstahl. Zeitgleich teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass ein Mann an der Brüderstraße eine Handtasche durchsuchte. Die eingesetzten Beamten trafen den 44-jährigen Dieb an und konnten die Handtasche an ihre Besitzerin zurückgeben.(jb)

