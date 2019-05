Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Berauschter Autofahrer in Unfall verwickelt - weitere Verkehrssünder gestoppt

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 28. Mai, auf der Kreuzung Friedensstraße/Hermann-Pünder-Straße musste ein 22-jähriger Mazda-Fahrer eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Hammer kollidierte gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich mit dem VW eines 34-Jährigen aus Hamm. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 22-jährige unter Drogeneinfluss stand. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 700 Euro. Am gestrigen Dienstag und am heutigen Mittwochmorgen, 29. Mai, erwischte die Polizei noch weitere vier Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen. Gestern, gegen 15.30 Uhr, fiel ein 22-jähriger Opel-Fahrer auf der Fangstraße auf. Der Hammer führte einen positiven Drogentest durch. Wenige Stunden später, gegen 21.05 Uhr, überprüfte eine Streifenwagenbesatzung einen 39-jährigen Daimler-Fahrer auf der Kamener Straße. Auch er hatte vor der Fahrt Drogen konsumiert. Zudem besitzt der Mann aus Münster keine Fahrerlaubnis. Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 23-jähriger Opel-Fahrer aus Hamm, der am frühen Mittwochmorgen, gegen 1.55 Uhr, auf der Hammer Straße kontrolliert wurde. Ebenfalls auf der Hammer Straße hielten Polizisten gegen 5 Uhr einen 24-jährigen VW-Fahrer an. Der Mann aus Hamm führte einen positiven Drogentest durch. Alle Verkehrssünder mussten eine Blutprobe abgeben. Die Polizei erinnert daran: Sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer zu setzen, ist gefährlich und kein Kavaliersdelikt. Wer betrunken oder berauscht fährt, riskiert nicht nur den Verlust seines Führerscheins. Er gefährdet auch leichtfertig sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem gibt es in jedem Fall eine satte Geldbuße. (cg)

