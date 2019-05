Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: In Straßengraben abgerutschter Betonmischer erfolgreich geborgen

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Betonmischer ist am Dienstagnachmittag (28. Mai) gegen 17 Uhr aus noch unklarer Ursache auf der Opsener Straße, in Höhe des Kuhlbachweges, von der Fahrbahn abgekommen, im Graben gelandet und dort auf der Seite liegen geblieben. Nachdem der in Hamm wohnende, 76-jährige LKW-Fahrer bereits unmittelbar nach dem Unfall unbeschadet aus dem Führerhaus herausgekommen war, konnte auch der LKW gegen 0.02 Uhr durch einen speziellen Abschlepp- und Bergedienst aus dem Graben gehoben werden. Für die Einsatzmaßnahmen musste die Opsener Straße im betroffenen Bereich zeitweise gesperrt werden. An dem Transportfahrzeug waren lediglich oberflächliche Beschädigungen entstanden, da es in der nassen Bankette weich gelandet war. Der Betonmischer war nach Bergung durch eine Spezialfirma noch fahrbereit. Es entstand Flurschaden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich auf die Erstbetreuung des Fahrers sowie technische Unterstützung bei der Absperrung und Sicherung. Danach wurde die Einsatzstelle an die Polizei und den Eigentümer des LKW übergeben, welche sich um die Bergung kümmerten.(es)

