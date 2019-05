Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wahlplakate verbrannt

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (19. Mai), gegen 01.45 Uhr, auf der Straße "Am Pelkumer Bach" zwei Wahlplakate der AFD angezündet. Die Plakate waren an einer Straßenlaterne befestigt, welche durch die Einwirkung des Feuers ebenfalls beschädigt wurde. Die Plakate wurden vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (es)

