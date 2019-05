Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 23-jähriger Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am Samstagnachmittag (18. Mai) kam es auf der Ludwig-Isenbeck-Straße, in Höhe der Einmündung zur Feldstraße, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein 23-jähriger Mopedfahrer aus Hamm leicht verletzt. Dieser befuhr gegen 16.25 Uhr die Ludwig-Isenbeck-Straße in nördliche Richtung, während ein aus Hamm stammender, 18-jähriger Polofahrer beabsichtigte, aus einer der Feldstraße zuzuordnenden Grundstückseinfahrt auf die Ludwig-Isenbeck-Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge. Der Zweiradfahrer wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Da der Verdacht bestand, dass der 23-Jährige zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles unter Drogeneinfluss gestanden hat, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte von dem Verkehrssünder ebenfalls nicht vorgelegt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe in Höhe von etwa 2000 Euro. (es)

