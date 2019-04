Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzes Auto nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 23. April, auf der Viktoriastraße in Höhe des Viktoriaplatzes sucht die Polizei ein schwarzes Auto. Das beschädigte dort gegen 19.45 Uhr einen geparkten Opel am linken Außenspiegel. Ein noch unbekannter jugendlicher Zeuge sah den Unfall. Bei dem flüchtigen Auto könnte es sich um einen Ford handeln. Der entstandene Sachschaden an dem grauen Vectra beträgt fast 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. Zudem wird der Unfallzeuge gebeten, sich zu melden. (cg)

