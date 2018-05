POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 04.05.-05.05.2018

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung - Am Freitag, 04.05.2018, um 21:40 Uhr stellten Beamte der Polizei Cloppenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Hauptstraße in Garrel fest, dass ein 31-Jähriger, der in der Gemeinde Garrel wohnhaft ist, seinen PKW Peugeot im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Damit nicht genug, händigte der moldawische Staatsangehörige, bei der Identitätsfeststellung zunächst eine rumänische Identitätskarte mit falschen Personalien aus, die nach eingehender Prüfung jedoch erhebliche Zweifel an der Echtheit aufkommen ließ. Offensichtlich handelte es sich hierbei um eine Totalfälschung. Das Falsifikat wurde sichergestellt. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Cloppenburg - Täterfestnahme nach Fahrraddiebstahl - Am Freitag, 04.05.2018, gegen 20:20 Uhr, entwendeten zwei rumänische Staatsbürger vor einer Eisdiele in Cloppenburg, Hagenstraße, ein nicht verschlossenes Damenfahrrad. Der Eigentümer des Fahrrades beobachtete dies und nahm fußläufig die Verfolgung auf. Bei der Flucht riss jedoch die Fahrradkette, so dass der 28-jährige Tatverdächtige und sein 19-jähriger Mittäter das Diebesgut zurücklassen mussten. Hierbei verlor ein Täter jedoch seinen Schuh am Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten die flüchtigen Täter nur kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Cloppenburg gestellt werden. Nach den getroffenen polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder entlassen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer - Ein 77-jähriger Radfahrer wurde am Freitag, 04.05.2018 bei einem Verkehrsunfall in Cloppenburg leicht verletzt. Gegen 15:00 Uhr wollte dieser von dem Radweg der Löninger Straße kommend, die Fahrbahn überqueren. Der vorfahrtsberechtigte 60-jährige Fahrzeugführer aus Badbergen, der mit seinem PKW Toyota die Löninger Straße in Richtung stadteinwärts befuhr, übersah hierbei den Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer aus Cloppenburg wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Löningen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Freitag, 04.05.2018, gegen 10:30 Uhr befuhr eine 81-Jährige aus der Gemeinde Lähden mit ihrem PKW Toyota, Verso die Straße Im Winkel in Löningen und wollte nach links auf die Lagestraße abbiegen. Dabei übersah sie die aus Richtung Lindenallee kommende, vorfahrtsberechtigte 19-jährige Lastruperin mit ihrem PKW VW, Up. Die Unfallverursacherin zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht - Am Samstag, 05.05.2018, gegen 01:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Löninger mit seinem PKW Peugeot die Ringstraße in Löningen aus Richtung Bremer Straße kommend. Ein ihm entgegenkommender PKW fuhr soweit links, dass der Löninger nach rechts auf den dortigen Bordstein ausweichen musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Der Unfallverursacher, vermutlich ein dunkler VW Tiguan, mit CLP-Kennzeichen, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-9500 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - Am Samstag, 05.04.2018, gegen 09:10 Uhr befuhr eine 20-jährige Lindernerin die Straße Zum Hahnefehn in Lindern und wollte dann nach rechts auf die Holthöher Straße abbiegen. Hierbei kam sie mit ihrem PKW, Kia Picanto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

