Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ergebnis einer gemeinsamen Kontrolle in Shisha-Bars

Hamm-Mitte (ots)

Am gestrigen Dienstagabend, 23. April, haben Polizei und Zoll gemeinsam drei Shisha-Bars in der Hammer Innenstadt kontrolliert. Dabei wurden diverse Verstöße festgestellt und geahndet. Die Kontrollen fanden in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 21.20 Uhr statt und hatten unter anderem das Ziel, die Einhaltung des Jugend- und Nichtraucherschutzes sowie die Einhaltung steuer- und arbeitsrechtlicher Vorschriften zu überwachen. Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte fast 70 Personen. Die Polizei leitete drei Verfahren nach Verstößen gegen das Nichtraucherschutzgesetz ein. Der Zoll schrieb mehrere Anzeigen wegen steuerrechtlicher Vergehen und beschlagnahmte Tabak. Darüber hinaus prüft der Zoll derzeit noch, ob drei Angestellte in den Bars legal gearbeitet haben. Erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte wurden in keiner Shisha-Bar gemessen. (cg)

