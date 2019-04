Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch am Grünen Weg

Hamm - Berge (ots)

Am Montag, 22. April 2019 versuchten unbekannte Täter gegen 22.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Grünen Weg einzubrechen. Dazu veruchten sie die Rolllade der Terassentür aufzuhebeln. Dies misslang und die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

