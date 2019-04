Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Führer bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm - Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 23. April 2019 um 21.45 Uhr auf dem Betriebsgelände des Edeka-Logistik-Zentrums an der Straße Im Sutenkamp wurde ein 42-jähriger Pkw-Führer aus Unna leicht verletzt. Der 42-jährige fuhr mit seinem VW Polo auf das Betriebsgelände und musste verkehrsbedingt anhalten. Links neben ihn fuhr ein 53-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelauflieger, der ebenfalls anhalten musste. Der 42-Jährige fuhr an und beabsichtigte nach links abzubiegen. Der Lkw-Fahrer fuhr ebenfalls an und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 5000 Euro beziffert. (ab)

