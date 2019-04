Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit zwei Verletzten geklärt

Hamm-Uentrop (ots)

Die Unfallflucht vom Donnerstag, 18. April, auf der Ostenallee unweit der Fasanenstraße, bei der zwei Mitfahrer in einem Linienbus leicht verletzt wurden (siehe Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 18.04.2019, 13.51 Uhr), ist aufgeklärt. Ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hamm meldete sich am Ostersamstag selbst bei der Polizei und gab an, mit seiner B-Klasse am Unfall beteiligt gewesen zu sein. Zuvor hat er den Fahndungsaufruf der Hammer Polizei gelesen. Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall finden Sie hier: http://url.nrw/Zym. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell