Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Abschleppwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 23. April, auf der Vinzenzstraße sucht die Polizei nach dem Fahrer eines Abschleppwagens. Gegen 14.30 Uhr wurde ein an der Einmündung Wilhelmstraße geparkter Fiat Stilo beschädigt. Eine Zeugin beobachtete, wie ein Abschleppwagen nach rechts auf die Wilhelmstraße abbiegen wollte, und dabei den Fiat beschädigte. Anschließend fuhr der Abschlepper weiter und bog von der Wilhelmstraße nach links in die Otto-Brenner-Straße ab. Auf dem Abschleppwagen war ein schwarzer PKW geladen. An dem Fiat entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

