Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 17. April, auf einem Parkplatz an der Ostwennemarstraße sucht die Polizei nach der Fahrerin eines schwarzen Kastenwagens oder Bullis. Gegen 12.40 Uhr wurde auf einem Parkplatz nahe der Kreuzung mit dem Alten Uentroper Weg ein geparkter Nissan beschädigt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie die Fahrerin eines schwarzen Kastenwagens oder Bullis beim Ausparken rückwärts gegen den Nissan fuhr und dann in Richtung des Alten Uentroper Wegs fuhr. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Das flüchtige schwarze Auto ist wahrscheinlich hinten links beschädigt. Die unbekannte Fahrerin ist etwa 40 Jahre alt und von zierlicher Statur. Sie hat dunkle Haare und trug eine Brille. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

