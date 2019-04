Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mann mit Brechstange geschlagen

Hamm-Mitte (ots)

Am Mittwochabend (17.April), gegen 21.50 Uhr, kam es auf dem Nordenwall zu einem Körperverletzungsdelikt unter Verwendung einer Brechstange. Den bisherigen Ermittlungen zufolge entwickelten sich Streitigkeiten zwischen vier Männern aus Hamm (zweimal 46 Jahre, sowie 43 und 34 Jahre alt), die unterschiedliche Meinungen über Besitzansprüche an einem Mobiltelefon zum Thema hatten. Im Verlauf der Fehde traktierte der 43-jährige Streithahn sein 34-jähriges Opfer mittels einer Brechstange. Hierbei wurde dieses leicht verletzt. Der andere, 46-jährige Leidtragende wurde durch die beiden Aggressoren gemeinschaftlich zu Boden gestoßen. Trotz der zwischenzeitlichen Flucht vom Tatort konnten die beiden Raufbolde durch eingesetzte Polizeibeamte zeitnah angetroffen werden. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Da die beiden Geschädigten ebenfalls gegen strafrechtliche Nebengesetzte verstießen, wurden gegen die Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verfehlungen gegen das Waffen- und das Arzneimittelgesetz eingeleitet. Aufgrund zunehmend aggressiven Verhaltens wurde der 45-jährige Geschädigte zur Verhinderung von weiteren Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert. (es)

