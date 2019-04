Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Autos aufgebrochen - Zeugin beobachtet Täter

Hamm-Uentrop (ots)

Eine Zeugin hat am Mittwoch, 17. April, zwei Männer dabei beobachtet, wie sie im Marderweg zwei Autos aufbrachen. Gegen 10.30 Uhr sah die Zeugin, wie zwei Männer an der Ecke Biberweg/Marderweg neben zwei geparkten Autos standen und dann auf Fahrrädern in Richtung Kanal flohen. Dann stellte die Zeugin fest, dass bei den Autos die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Aus beiden Autos wurden Handtaschen gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die zwei Tatverdächtigen sind etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Beide haben nach Angabe der Zeugin gebräunte Haut und kurze, dunkle Haare. An einem der Fahrräder war hinten ein Fahrradkorb montiert. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

