Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruchsversuch in einen Lebensmittelmarkt

Hamm - Pelkum (ots)

Am Sonntag, 7.April 2019, wurde gegen 03.30 Uhr der Alarm in einem Lebensmittelgeschäft an der Kamener Straße ausgelöst. Die eintreffenden Polizeikräfte konnten vor Ort feststellen, dass die Täter versucht haben, über das Dach in das Innere des Marktes zu gelangen. Dieses misslang, so dass es lediglich bei einem Einbruchsversuch blieb. Es entstand nur geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

