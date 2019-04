Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Straße/ Rautenstrauchstraße sind am Freitagabend (6. April), gegen 23.07 Uhr, zwei Frauen schwer verletzt worden. Ein 19-jähriger Peugeotfahrer aus Hamm befuhr die Rautenstrauchstraße in Richtung Bäumerstraße. Gleichzeitig näherte sich auf der Friedrich-Ebert-Straße eine 22-jährige Volkswagenfahrerin, ebenfalls aus Hamm, welche in Fahrtrichtung Hammer Straße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Hierbei wurde die Polofahrerin sowie ihre 23-jährige, aus Hamm stammende, Beifahrerin schwer verletzt. Die beiden Frauen wurden Hammer Krankenhäusern zugeführt, wo sie stationär verblieben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 13000 Euro.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell