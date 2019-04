Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisiert und mit geöffneter Tür unterwegs

Hamm-Pelkum (ots)

Mit geöffneter hinterer Beifahrertür fuhr ein alkoholisierter 61-jähriger Hammer mit einem Mercedes am Samstag, 6. April, gegen 8 Uhr die Martinstraße in Richtung Norden und beschädigte dabei den Außenspiegel eines schwarzen VW. Eine 32-jährige in Hamm wohnende Zeugin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Auto auf der Martinstraße in Richtung Süden. Zwischen der Ziegelstraße und der Stadionstraße kam ihr der 61-Jährige in einem grauen Mercedes entgegen. An dem Auto war die hintere rechte Tür weit geöffnet. Die Zeugin sah, wie die Beifahrertür den Außenspiegel eines geparkten VW Tiguan touchierte. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim 61-Jährigen fest. Dieser musste auf der Polizeiwache Mitte neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der Gesamtsachschaden wird auf zirka 2300 Euro geschätzt. (gc)

