Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alarm ausgelöst - Einbruch in Werkstatthalle

Hamm-Mitte (ots)

In eine Werkstatthalle an der Östingstraße brachen zwei Unbekannte am Donnerstag, 4. April, gegen 19.50 Uhr, ein und lösten hierbei einen Alarm aus. Die Tatverdächtigen durchsuchten das Gebäude und konnten anschließend unerkannt flüchten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(mw)

