Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher schlägt zu und verletzt Senior

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In seiner Wohnung am Rheinsberger Platz überfallen wurde ein 87-Jähriger am frühen Freitagmorgen, 8. März 2019. Gegen 4.30 Uhr drang ein maskierter Unbekannter durch das Küchenfenster in die Obergeschosswohnung des Seniors ein. Der Bewohner lag zu dieser Zeit in seinem Bett und wurde durch die Einbruchsgeräusche geweckt. Als er aufstehen wollte, bemerkte er den Täter. Dieser schlug mehrfach auf sein Opfer ein und forderte Geld. Mit Bargeld und Gedenkmünzen als Beute flüchtete der Räuber in unbekannte Richtung. Er ist etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und schlank. Der Gesuchte sprach akzentfrei Deutsch, trug eine Sturmhaube, schwarze Handschuhe, eine schwarze Hose und eine Kapuzenjacke. Der 87-Jährige musste seine Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Hinweise zum Vorfall und zum Täter nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell