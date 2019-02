Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nicht nur die Jecken sind zur Karnevalszeit unterwegs- Polizei führt verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durch

Hamm (ots)

Da für viele Karneval und Alkohol zusammengehört, führt die Polizei Hamm auch in diesem Jahr wieder verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durch. Wer betrunken oder berauscht fährt, riskiert nicht nur den Verlust seines Führerscheins. Er gefährdet auch leichtfertig sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Zudem gibt es in jedem Fall eine satte Geldbuße. Nach einer feucht-fröhlichen Feier sollte jeder das Auto oder Zweirad stehen lassen und mit dem Bus oder Taxi nach Hause fahren. Auch der Restalkohol wird von vielen Jecken unterschätzt. Schon bei 0,3 Promille kann der Führerschein weg sein. Im Karneval herrscht Narrenfreiheit- aber nicht bei Alkohol und Drogen am Steuer.(jb)

