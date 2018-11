POL-HAM: Dunkler Pkw nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Heessen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Freitag, 30. November, sucht die Polizei nach dem Fahrer eines dunklen Pkw. Gegen 7.45 Uhr kam es auf dem Dennehauptweg zu einer Kollision zwischen einer 57-jährigen Ford-Fahrerin und dem Fahrer eines dunklen Autos. Die Ford-Fahrerin fuhr in Richtung Frielicker Weg, als sich etwa auf Höhe der Straße Herrenstein die entgegenkommenden Wagen berührten. Der Fahrer des dunklen Autos setzte seine Fahrt in Richtung Münsterstraße fort. An dem Ford der 57-Jährigen entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Am Steuer des flüchtigen dunklen Autos saß ein Mann im Alter von etwa 60 Jahren. Außerdem saß noch eine Frau mit im Auto. Hinter dem dunklen Wagen fuhr ein junger Mann in einem kleineren Pkw, der den Unfall eventuell bemerkt hat. Er und andere Zeugen werden geben, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei Hamm zu melden. (bw)

