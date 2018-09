POL-KR: Gartenstadt: Drei Leichtverletzte bei Streit auf Party

Krefeld (ots) - In der Nacht zu Samstag (8. September 2018) kam es bei der öffentlichen Feier eines Bürgervereins in Gartenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurden zwei Männer und eine Frau verletzt.

Gegen 23:50 Uhr kam es zwischen zwei Gruppen auf der Feier des Bürgervereins zu einem zunächst verbalen Streit. Insbesondere ein 32 Jahre alter Krefelder fiel immer wieder dadurch auf, dass er mehrere Gäste beleidigte. Schließlich eskalierte die Situation und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen. In dessen Verlauf schleuderte der 32-Jährige eine Bierbank in Richtung eines 38-jährigen Krefelders. Dabei wurde eine unbeteiligte 37-jährige Krefelderin leicht verletzt. Außerdem zerbrach eine Schaufensterscheibe. Auch der 32-Jährige sowie der 38-Jährige wurden bei dem Streit leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Beteiligten in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.

Da der Tatverdächtige alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. (259)

