POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Hamm, Mitte (ots) - An der Kreuzung Nordstraße / Brüderstraße / Ritterstraße kam es am Donnerstag, 5. Juli, um 15.50 Uhr, zu einem Unfall, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Der Junge fuhr auf seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Nordstraße in Richtung Marienhospital und wollte die Ritterstraße überqueren. Zur gleichen Zeit überquerte ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto von der Brüderstraße aus die Nordstraße. Am unmittelbaren Beginn der Ritterstraße kann es dann zum Zusammenstoß zwischen dem grauen BMW und dem Fahrrad. Infolge der Kollision verlor der 13-Jährige sein Gleichgewicht, kam aber nicht zu Fall sondern stützte sich an einer Hauswand ab. Der Radfahrer erlitt leichte Schürfwunden und an beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 285 Euro. (hp)

