POL-HAM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm, Heessen (ots) - Auf dem REAL - Parkplatz an der Münsterstraße wurde am Mittwoch, 4. Juli, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, ein geparktes Auto beschädigt. Der Verursacher des Schadens verließ mit seinem Fahrzeug den Parkplatz, ohne den Besitzer des geparkten, schwarzen KIA zu informieren oder die Polizei zu rufen. An dem KIA entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Unfall oder dem Unfallverursacher unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (hp)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell