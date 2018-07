POL-HAM: 15-Jährige bei Schulwegunfall schwer verletzt

Hamm-Heessen (ots) - Eine 15-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, 5. Juli, auf der Straße Am Hämmschen schwer verletzt. Die Schülerin aus Hamm war dort gegen 7.15 Uhr mit ihrem Rad auf einem Fußweg unterwegs und stieß unweit der Marienburger Straße mit einem Audi zusammen. Dessen 42-jährige Fahrerin wollte gerade rückwärts aus einer Einfahrt auf die Straße einfahren. Nach der Kollision stürzte die Jugendliche zu Boden. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1100 Euro. (cg)

