POL-HAM: Autotür brachte Radfahrer zu Fall

Hamm-Heessen (ots) - Leicht verletzt wurde ein 65-jähriger Radfahrer am Mittwoch, 2. Mai, bei einem Verkehrsunfall auf der Ahlener Straße unweit der Palzstraße. Der Hammer war dort gegen 11.50 Uhr auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs. Am Fahrbahnrand parkte ein VW. Auf dessen Beifahrersitz saß ein 27-jähriger Mann aus Dortmund. Er öffnete die Beifahrertür und brachte den vorbeifahrenden Radler zu Fall. Der Verletzte musste sich in einem Hammer Krankenhaus ambulant behandeln lassen. (cg)

